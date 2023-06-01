左アキレス腱断裂からの復帰を目指している阪神の石井が、2軍施設・SGL尼崎で初めて屋外ブルペン入りを果たした。捕手を立たせた状態で、約20球を投じた。右腕は春季キャンプ中の2月11日に行われた紅白戦で左アキレス腱を負傷。リハビリは約4カ月が経過し、20日には同施設の室内練習場で傾斜での投球練習を敢行。そこから、復帰へ向け、さらに段階を進めた。