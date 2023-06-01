◇セ・リーグ阪神12―3広島（2026年6月28日マツダスタジアム）阪神・福島が代打起用に応え、勝ち越しの口火を切った。7回1死、高橋の代打として出場し、岡本から右前打。「なんとかチャンスをつくれるように、なんとか塁に出ようと打席に入った。本当に必死。考える余裕もなく、球に食らいついた感じ」と価値ある一打を振り返った。これで代打打率・375（16打数6安打）と勝負強さもしっかりアピール。「チャンスをつく