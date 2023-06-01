◇ファーム・リーグ阪神2―6巨人（2026年6月28日SGL）阪神の立石正広が2軍戦で2試合連続安打を放った。ファーム・リーグ巨人戦に「4番・DH」で先発し、0―3の4回2死で中前打。この日は最終的に4打数1安打に終わり、「まだまだ理想のスイングではない。もっと良くしたい」17日に2軍降格以降、同リーグでは5試合連続スタメン起用されており、「毎回スタメンで使ってもらっている。いい姿を見せることは意識したい」と期