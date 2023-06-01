◇セ・リーグ阪神12―3広島（2026年6月28日マツダスタジアム）▼課題取っては取られるという展開が続いている。このあたりはチームとして解決していかなければいけない。今後のバッテリーの課題。▼高橋VS岡本彼（高橋）のコンディションを期待しながら、岡本投手とマッチアップさせた。でも、高橋に勝負運が向いてくれたことは、タイガースとしてはすごくうれしい。▼雨天中止の影響広島もどのチームも雨で流れ