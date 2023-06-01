神奈川・伊勢原市の東名高速道路で、車3台が絡む事故がありました。28日午前8時ごろ、伊勢原市高森の東名高速下りで、追い越し車線を走っていた車がトレーラーにぶつかるなどして、合わせて3台が絡む事故が起きました。当時、現場ではタイヤが空転するなどして白煙が充満したということです。けが人はいませんでした。