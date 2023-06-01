◇セ・リーグ阪神12―3広島（2026年6月28日マツダスタジアム）阪神・岩崎は、8回を3者凡退に封じ、前回23日の4失点から修正。「前回迷惑をかけてるんで、そういうことは続けてはいけないと思っていたので良かった。また続けて行かなきゃ意味がないので次も頑張ります」と気を引き締めた。