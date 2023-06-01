イランの革命防衛隊は28日、アメリカからの攻撃を受けた報復として、クウェートとバーレーンの軍事拠点に攻撃を行ったと発表しました。アメリカ中央軍は27日、イランがホルムズ海峡を航行中のパナマ船籍の石油タンカーを攻撃したとして、「海峡とその近辺にあるイランの軍事目標10か所を空爆した」と明らかにしました。一方、イランメディアによりますと、革命防衛隊は28日、沿岸の拠点5か所が攻撃を受けたとした上で、報復として