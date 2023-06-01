プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のニンニクみそ焼き」 「大根とツナの炒め物」 「揚げナスのネギしょうゆがけ」 の全3品。 豚肉に揚げナス。ご飯にもビールにも合う献立です！【主菜】豚肉のニンニクみそ焼き ニンニクみそに漬けてあとは焼くだけ！ ©Eレシピ 調理時間：20分+漬ける時間 カロリー：461Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希子材料（2人分）