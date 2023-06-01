鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子が行方不明になって1週間。捜索が続いていますが、手がかりは見つかっていません。行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。今月21日、霧島市の天降川沿いにある「かれい川の湯」の家族湯に家族で入浴し、先にあがった両親が目を離した間にいなくなりました。きのうも警察と消防が、川の下流や藪の中を捜索しました。これまでにのべ500人が捜索にあたって