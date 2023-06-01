とちぎテレビ 2026年06月29日午前00時19分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは茨城県、栃木県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．２と推定されます。 栃木県 【震度1】 栃木市 真岡市 提供：ウェザーニュ&#
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