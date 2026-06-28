セリエAのミランがCBの獲得に動いている。イタリア人ジャーナリストのニコロ・シーラ氏によると、ターゲットはポルトガルリーグのベンフィカに所属するアントニオ・シウバ。ベンフィカユース出身の22歳で、すでにトップチームでは181試合に出場している逸材だ。25-26シーズンは公式戦41試合で1ゴール1アシストを記録した。同氏によると、すでにシウバ個人とミランの間で2031年までの契約で合意に達しており、ベンフィカへオファー