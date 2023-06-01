フランス東部で民間の小型機が墜落し、スカイダイビングの受講者などあわせて11人が死亡しました。パリから約300km、フランス東部のナンシー近郊にある飛行場の近くで28日、スカイダイビングの体験を行っていた民間の小型機が墜落しました。地元メディアによりますと、小型機は離陸後すぐに墜落したということで、乗っていた受講者5人とインストラクター5人、パイロット1人のあわせて11人が死亡しました。当局は緊急対策本部を設置