公開された防犯カメラ映像。被害者が運転するバイクが通過し（上）、その約1分後に八田與一容疑者が乗った軽乗用車が通過する様子が写っている＝2022年6月29日、大分県別府市（大分県警提供）大分県警は29日、同県別府市で2022年に大学生2人をひき逃げし殺傷したとして、殺人などの容疑で重要指名手配中の八田與一容疑者（29）について、事件直前に撮影された防犯カメラの映像2本を公開した。事件発生から29日で4年。容疑者が車