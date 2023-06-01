◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人笹原操希外野手▽ヤクルト山野辺翔内野手【出場選手登録抹消】▽中日篠崎国忠投手▽広島ターノック投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク松本晴投手▽日本ハム福島蓮投手▽オリックス才木海翔投手【出場選手登録抹消】▽オリックス寺西成騎投手▽オリックス入山海斗投手▽楽天岸孝之投手