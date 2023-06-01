1970（昭和45）年6月29日、大阪万博は「日本の日」を迎え、催しなどに3千人以上が出演した。お祭り広場で行われた記念式典には皇太子ご夫妻（現上皇ご夫妻）が出席。皇太子さまは「（万博のテーマの）進歩と調和は車の両輪となってこそ、真の発展がもたらされる」とお言葉を述べた。左から2人目は佐藤栄作首相。