F1オーストリア GP決勝 サーキット：オーストリア／レッドブル・リンク 天気：晴れ 路面状況：ドライ 気温：35℃ 路面温度：52℃ F1オーストリア GPの決勝がレッドブル・リンクで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム1:26:37.979で優勝。2位は（+1.611）で5番グリッドスタートのM.フェルスタッペン（RBR）、3位は（+1.986）で4番グリッドスター