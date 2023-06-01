集英社は「週刊少年ジャンプ」に掲載されている冨樫義博さんの漫画「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ」のシリーズ累計発行部数（電子版含む）が、７月３日発売の３９巻で１億部を突破すると発表した。同作は、入手困難なアイテムを追う「ハンター」となった少年が多くの試練を乗り越えていくバトル漫画。今月２９日発売の同誌には、約１年半ぶりの最新話が掲載される。