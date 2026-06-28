女優・のんが２５日、自身のインスタグラムを更新。休日の私服姿を披露した。「映画を観に行くのでおしゃれをした日。最近は淡い色にグッとくる。その後は、トウシューズデザインの靴を履いてバレエのレッスンに行きました。まだバレエシューズしか履いてないけど本物のトウシューズを履けるようになりたいなー＃休日＃私服」と投稿。ウエーブした髪で、淡い黄色のトップスに水色のスカートを合わせたコーディネートを披露