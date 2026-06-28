28日午後11時49分ごろ、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岩手県の久慈市と盛岡市、それに八幡平市です。【各地の震度詳細】■震度1□岩手県久慈市盛岡市八幡平市気象庁の発表に基づき、