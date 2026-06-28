28Æü¸á¸å11»þ34Ê¬¤´¤í¡¢°ñ¾ë¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï°ñ¾ë¸©²­¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½50km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.3¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÆüÎ©»Ô¤È¹âÇë»Ô¡¢¤½¤ì¤ËÅì³¤Â¼¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ1¢¢°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¹âÇë»ÔÅì³¤Â¼µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÃÏ°è