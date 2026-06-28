◇パ・リーグ楽天2―5オリックス（2026年6月28日ほっと神戸）楽天先発の藤井聖は5回を5安打1失点と力投を披露した。前回登板の21日のロッテ戦は初回に3失点してKO。5試合連続で初回に失点し、試合後の吉井監督も「あまりにもだらしなかったので」と厳しい言葉だった。この日も初回は2死一、二塁のピンチを背負ったが、森友をスライダーで空振り三振。3回に1点を失ったが試合をつくった。「背水の陣で臨んだ。点は取