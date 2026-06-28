◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）巨人の井上温大投手（２５）が、７回１０６球を投げわずか２安打無失点６奪三振と圧巻の投球でチームトップの６勝目を手にした。これでＤｅＮＡ戦は自身８連勝とし「ベイキラー」ぶりを発揮した。試合後、杉内投手チーフコーチは「粘り強く投げていた。ブルペンの時は抜け球が多くて心配していたんですけど、ちゃんと修正してくれた。真っすぐがよかった」と評価。さ