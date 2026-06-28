◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ茨城１３―４巨人３軍（２８日・牛久）巨人３軍は２ケタ１３失点で敗戦を喫した。初回に１死二塁から川原田の適時二塁打で先制。しかし、先発・吹田が２回に３者連続タイムリーを浴びて３点を失った。２番手以降の救援陣も失点を重ね、６回までに計１３失点となった。大量リードを許した中で４回は１死走者なしから竹下が右中間へソロをマーク。３軍戦チーム単独トップの９発目となった。９回