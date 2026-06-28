オランダGPのモトGPクラスで初優勝した小椋藍（中央）＝アッセン（AP＝共同）オートバイの世界選手権シリーズ第10戦、オランダ・グランプリ（GP）は28日、オランダのアッセンで決勝が行われ、最高峰のモトGPクラスで小椋藍（25）＝アプリリア＝が初優勝した。ロイター通信によると、日本勢では22年ぶりの制覇となった。自身今季3度目の表彰台。小椋は東京都清瀬市出身。2025年シーズンからモトGPクラスに昇格していた。今年は5