ボートレース大村の「スポーツ報知杯」は２８日、３日目を開催した。地元の桑原悠（３９＝長崎）が快調なペースを刻んでいる。初日の発祥地選抜戦を制し、３日目３Ｒも３コースからまくり差して３勝目をゲット。ここまでの得点率は８・８０とし、首位に立った。レース後は「いい足になっていましたね。バランス取れて悪くない。足とパンチなら今の方がいい感じ」と相棒６５号機の上昇具合に笑みがあふれていた。今年は５優