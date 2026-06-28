岐阜県可児市のドラッグストアの駐車場で運転操作を誤って突っ込んできた車と店の外壁に挟まれて歩いていた49歳の女性が死亡しました。 28日午後5時半ごろ、可児市大森のドラッグストア「ゲンキー大森店」で近くに住む公務員の女性（56）の運転する車が駐車場の縁石を乗り越えて店の壁に衝突しました。 この事故で縁石と店舗の間の通路を歩いていた可児市の放射線技師、山下梢さん（49）が車と店の外壁に挟ま