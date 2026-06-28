遊覧船に乗った市民や観光客が、贛江の南昌区間にある紅角洲付近の水域を観光し、夏の夜に広がる1本の川と両岸の織りなす「一江両岸」の景色を堪能していた。人民網が伝えた。江西省南昌市は数年前から、水域資産の優位性を生かし、水運文化の潜在力の掘り起こしに取り組み続け、ハードウェアのアップグレード、グリーントランスフォーメーション、サービスの質の向上を巡り、水上観光の新たな注目ポイントを打ち立てること