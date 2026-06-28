“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。改めて産休入りすることを報告した。冒頭に「今夜の放送をもって一旦産休という形に入る」と、改めて今回の放送をもって産休入りすることを報告した。また「とにかく今の楽しみは、無事に生まれてきてくれることはそれが一番なんだけど…やっぱり…痩せたい。一番は」と吐露。妊娠により今ま