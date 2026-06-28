ボートレース宮島の「第１４回サッポロビール杯」は２８日、３日目を開催した。浦田晃嗣（４４＝佐賀）の気配が上向いてきた。イン戦だった前半３Ｒは島村隆幸にまくり差しを許したものの２着。後半８Ｒは４コースからコンマ０８のトップスタートでまくり差して快勝した。「出足型で乗りやすくなってきた。立ち上がりとかその辺はいい」と話し、直線に関しても島村隆幸、柳内敬太、中亮太には及ばないものの「他と一緒くらい」