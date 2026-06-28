お笑いタレント・有吉弘行（52）が28日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で1次リーグ突破を決めた日本代表の次戦であるブラジル戦について言及する場面があった。番組でこの話題になると、有吉は「（日本時間の6月30日）深夜2時ですか。私はまず見られないですけど」と生観戦をあきらめていると報告。「見られないことはないんですけれども。こ