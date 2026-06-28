◇パ・リーグ西武1―5日本ハム（2026年6月28日ベルーナD）入団3年目の西武・成田晴風（はるせ）が1軍デビューを果たした。4点ビハインドの9回にマウンドへ。直球は最速154キロを計測。先頭・清宮幸に中前打を許すも、続く進藤は遊ゴロ併殺打に抑えた。しかし9番・奈良間に高めの直球、151キロのボール球を捉えられて左翼へソロ本塁打を被弾。1回を2安打1失点で終えた。成田は「ボール球でもストライクでも、ホームラ