オートバイの世界選手権シリーズ、オランダ・グランプリ（GP）は28日、オランダのアッセンで決勝が行われ、最高峰のモトGPクラスで小椋藍（25）＝アプリリア＝が初優勝した。ロイター通信によると日本勢の制覇は22年ぶり。（共同）