歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）が28日、老衰のため91歳で亡くなった美輪明宏さんを追悼しました。團十郎さんは自身のブログを更新し、「初めてお目にかかったのは美輪明宏さんの公演での舞台の楽屋でした。終演後にお目にかかり印象的な出会いであった事、思い出します」と振り返りました。続けて、「美輪さんの残してくださった言葉や美意識は私にとっても心に残るものが多くこれからも沢山の方の心を照らし続けると思います