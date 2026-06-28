２７日、マカオで開かれたＡＰＥＣ観光相会合。（マカオ＝新華社配信／張金加）【新華社マカオ6月28日】アジア太平洋経済協力会議（APEC）の第13回観光相会合が27日、マカオで開かれ、21カ国・地域の観光部門の責任者が出席した。