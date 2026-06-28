帰らないでください▶▶この作品を最初から読む摂食障害を抱えた16歳の女子高生・加藤ミモリ。彼女が入院することになったのは、外の世界から切り離された精神科病棟でした。入院時の体重は33kg。スマホもテレビもなく、家族にも会えない日々。「体重が増えるまでベッドから降りてはいけない」――そんな厳しい制限のなかで、ミモリは何度も逃げ出したくなる気持ちに襲われます。それでも、同じ病棟で生きる人たちとの出
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- 6. 便器が真っ赤 搬送され緊急手術
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- 8. 5歳児不明「なぜ父は川と判断」
- 9. 酒やエナドリで太宰治の墓荒れる
- 10. 5歳男児不明「どんな形でも…」
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