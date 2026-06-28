つけたんだ▶▶この作品を最初から読む悪質すぎる嫌がらせの犯人は誰なのか。閑静な住宅地でうずまく、ミニマルな人間関係の異質さが際立つサスペンスセミフィクション。子どもの小学校入学を機に、郊外の住宅地に引っ越してきた平川家。1児の母である里奈は、近くに住むママ友や町内会の人たちと良好な関係を築き、おだやかな生活を送っていました。そんなある日、公園で出会った見知らぬママとの口論をきっかけに、植