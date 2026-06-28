浮気しちゃダメよ？▶▶この作品を最初から読む「不倫制裁コーディネーター」の結子に届いた今回の依頼は産休中の妻から。いったいどんな問題が起こったのでしょうか？同じ会社に勤める同期の翔太と結婚した早苗。女の人が苦手という翔太とは気が合い、穏やかな暮らしをしていました。妊娠して産休に入りしばらくすると、夫が目に見えてげっそりしていきます。何を聞いても答えてくれないため、同僚に連絡すると…。※本