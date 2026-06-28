「どうなった？」「その後どうなった？」といった感じで、前に話したことの結果を気にしてくる男性っていませんか？男性は本命相手に対して、関心を持ち続ける時間が長くなるもの。その場で話を聞いて終わるのではなく、結果や変化まで知りたくなるのです。話したことがずっと頭に残る本命相手の話は、その場で終わりません。面接、プレゼン、病院の検査、大事な予定などを耳にすると、「どうなったかな」と自然に気になるものです