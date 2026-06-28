男性の行動や態度から脈ありなのか脈なしなのかってある程度判断できるもの。そこで今回は、男性がしがちな「脈なし行動」を紹介します。｜常に「忙しい！」とアピールとにかく「忙しい！」とアピールを繰り返すのは、男性の代表的な脈なし行動の１つ。男性の「空いている日があったら連絡する」は「暇潰しだったら会えるよ」とほぼ同じ意味でしょう。そんな男性に限って、実は本命の女性とデートする時間はしっかり確保しているも