「まさかバレるなんて」不倫が発覚した人の多くが、最初に感じるのはこの一言だと言われています。連絡の履歴。何気ない行動の変化。偶然の積み重ね。きっかけはさまざまですが、発覚した瞬間から、それまでとはまったく違う現実が始まります。一番怖いのは"失うかもしれない"という恐怖不倫がバレた直後、多くの人が感じるのは罪悪感より恐怖だと言われています。配偶者との関係。家族との生活。仕事や周囲からの信用。それまで当