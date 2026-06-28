ショートヘアにしてみて、「正面は悪くないのに、なぜかおしゃれに見えない」「思ったほどアカ抜けない」と違和感を覚えたことはありませんか？実は、ショートヘアの印象を大きく左右するのは正面よりも“横顔シルエット”。2026年夏のショートヘアトレンドでも、横から見たときのバランスが重視されています。前髪やカラーだけを整えても、横顔の印象が整っていなければ、どこかアカ抜けない印象になってしまうもの。そこで今回は