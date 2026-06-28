暑くなると食べたくなるアイスとかき氷。「ダイエット中なら、かき氷の方がヘルシー？」「アイスはやっぱり避けた方がいい？」と迷ったことがありませんか？実は、体型を整えている人ほど“アイスかかき氷か”だけで判断していません。差が出やすいのは、種類そのものよりも食べ方。今回は、大人世代が知っておきたい夏のおやつ選びのポイントを解説します。アイスとかき氷、それぞれ特徴が違うまず知っておきたいのは、アイスとか