もうすぐ７月。いよいよ夏本番が迫ってきました。そうなると今夏の“恋愛動向”についても気になる方は少なくないのでは？そこで今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2026夏の恋愛運》を占っていただきました。🌼【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年7月の恋愛運UPヘア》第１位牡牛座様々なバックアップが期待できます。自分よりレベルの高い人