贅肉のつきやすい下腹や太ももを真っ先に「引き締めたいポイント」として挙げる方は少なくないでしょう。そんな方こそ習慣に採り入れたいのが、下半身痩せの鍵となる「腸腰筋」や太もも痩せの鍵となる「内転筋」を中心に、下腹部全体の筋肉を一挙に強化できるピラティスの簡単エクササイズ【フロッグ】です。🌼「痩せた？」と聞かれること間違いなし。１日５回【お腹も脚も一気に引き締める】簡単習慣フロッグ（１）床に仰