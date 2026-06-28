◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第3日（2026年6月28日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）小祝さくら（28＝ニトリ）が30ホールの長丁場のラウンドに耐え、逆転Vの可能性がまだ残る位置まで上がってきた。第3ラウンドの1番で2メートルのチャンスを沈めて波に乗り、そこから3連続バーディーを奪った。10、11番で連続ボギーを叩いたものの、12番を終えて通算3アンダーの暫定10位と健闘している。