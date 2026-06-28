巨人２−１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２８日）――巨人は二回、キャベッジの適時打で先制し、四回に井上の犠飛で加点した。井上は７回無失点で６勝目。ＤｅＮＡは八回に１点差に迫る粘りも実らなかった。◇ヤクルト４−３中日（セ・リーグ＝２８日）――ヤクルトが今季４度目のサヨナラ勝ち。六回にサンタナのソロと古賀の適時打で追いつき、九回には古賀の中前打で試合を決めた。中日は投手陣が粘れなかった。◇阪神１２−３広