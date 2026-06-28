年齢を重ねるにつれ、白髪に悩まされるようになっていくもの。そして、いざ白髪を見つけたら“染めて隠す”が一般的ですが、近頃では“ぼかす”がトレンドになりつつあります。そこで今回は、おしゃれ感をさり気なく高める【白髪を活かすヘアカラー】のコツを紹介します。🌼イメチェン成功へ。おしゃれに大人っぽく仕上がる【最旬ヘアカラー選び】のポイント白髪を“ぼかす”ヘアカラーのコツは？白髪を“染めて隠す”はイ