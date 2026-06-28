「その日は無理」ではなく、「ちょっと調整してみる」。本命だと感じている相手にだけ、男性はそんな返し方をするもの。好きな気持ちが強いほど、男性は予定を合わせてもらうのではなく、自分から動こうとします。“断る理由”より“会える方法”を探すあなたが本命なら、男性は最初から「無理」を探したりしません。仕事が忙しくても、予定が詰まっていても、「別の日ならどう？」「少しだけなら会えそう」と、会える方法を考え始