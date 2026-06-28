気づくと爪が欠けていたり、少し伸ばすだけで割れてしまったり、以前より二枚爪が増えた気がする。そんな変化を感じていませんか？40代以降は、髪や肌だけでなく爪にも変化が現れやすくなる時期。もちろん原因はひとつとは限りません。今回は、40代・50代が知っておきたい爪の変化について紹介します。爪が割れやすい、二枚爪が増えるそのワケ爪は毎日少しずつ伸びているため、体調や生活習慣の影響を受けやすいもの。40代以降にな