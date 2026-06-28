◆パ・リーグロッテ３―３ソフトバンク＝延長１２回規定により引き分け＝（２８日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクは５回に３点リードを追いつかれ、今季初の引き分けとなった。試合後の小久保裕紀監督は先発の松本晴に言及。「５回の壁ではない。（打線が５回まで１０残塁で）取れるところで点が取れなかった。流れが悪くなると止められない。ステップアップしてほしい。（追加点が取れなくても）３点でいいと言い切れる投手